، "التربية الخاصة" تنفذ برنامج لنرتقي بخدمة تكاملية لذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن تنفيذ عدد من نماذج العمل والاستمارات

نفذت إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض، صباح أمس الأربعاء، البرنامج التوعوي المنوع (لنرتقي بخدمة تكاملية لذوي الإعاقة)، وذلك بقاعة الأمير سعود بن عبد لله بن ثنيان بمركز الملك سلمان الاجتماعي .

افتتح اللقاء بخير بداية آيات من الذكر الحكيم، ثم قدمت مديرة إدارة التربية الخاصة، ابتسام الأحمد كلمتها ‏أشارت فيها لدور المدرسة كإحدى المنصات الرئيسية التي من المفترض أن تلبي احتياجات الطالبات بكفاءة من خلال منسوبيها، فالوكيلة من أهم الوظائف الحيوية بعد القائدة داخل هذه المنظومة فهي المسؤولة التنفيذية وبعدها تتدرج مهام المنسوبات كلن ومهامه.

وأضافت "الأحمد" أن المدرسة هي المجال الميداني الذي تنتصر فيه كل السياسات التعليمية بأهدافها، بما فيها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا توجب تفهم طبيعة العمل والمهام الوظيفية تجاه تلك الفئة. وشكرت "الأحمد" في ختام كلمتها المشاركات والحاضرات .

ورحبت طالبات برنامج يسير بالابتدائية 174 بالحاضرات بتقديم فقرة استعراضية، ثم كلمة "خذي بيدي وتقبل إعاقتي لأكمل دراستي"، قدمتها المشرفة التربوية يسرية الجزار من إدارة التربية الخاصة عرفت فيها بالإعاقات، وتطرقت إلى البرامج الخاصة المناسبة لهن، والمهارات التي تتناسب مع قدراتهن، وتدريب القابلات للتدريب حتى على المهارات الحياة اليومية وتسهيلها عليهن وعلى ذويهم تدريبهن كذلك على الحماية من الإيذاء .

وقدمت طالبات معهد النور مشاركة عبارة عن أنشودة عنوانها تحدي القراءة .ثم ورقة عمل بعنوان: "التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول" قدمتها المشرفة التربوية، ماجدة العصلاني، من إدارة الإشراف التربوي، أكدت فيها أن هذه الفئة ليست بحاجة إلى التعاطف بسماع الكلمات العذبة والرقيقة الحانية فقط، وإنما القيام بأعمال تساهم في توليد الرضا والأفكار الإيجابية لديهم ومنها: التجاوب معهم والتفاعل وهم يسردون ذكرياتهم والمواقف والأحداث التي تمر بهم، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم المستقبلية ومناقشتهم فيها، إضافة إلى الاهتمام بمشاعرهم وأحاسيسهم ومحاولة معرفة ما الذي يفرحهم وما الذي يحزنهم وما الذي يجعلهم ينفعلون، إضافة إلى مشاركتهم المشاعر والتعاطف معهم من خلال إظهار الفرحة لفرحهم والحزن لحزنهم والذي سيشجعهم على الإفضاء بمشاعرهم مما يحسن ممارساتنا التربوية معهم .

أعقبها طرح موضوع آلية العمل الإداري تحدثت عنها، د. بندري العماني من إدارة التربية الخاصة، مؤكدة على دور التخطيط والتنظيم للعمل الإداري في إحداث الاستجابة للمتغيرات التي تحدث في محيط المؤسسة والفرد الذي يعمل بها دون أن يكون هناك تأثير شخصي على أحدهم، كما تناولت أهمية التشخيص والعمل بالدليل التنظيمي للتربية الخاصة ومتابعة الطالبة سنة كاملة، ففي بداية السنة التأكد بالمطابقة لما في السجل إضافة إلى خطة كامل الفريق طوال العام، ونهاية العام التأكد هل الطالبة في مكانها المناسب حتى يتسنى عمل اللازم مبكراً.

وعرضت د. "بندري" عددًا من نماذج العمل والاستمارات وناقشتها، مشيرة إلى أهمية التيسير على الأهالي والشعور بهم .

وتخلل اللقاء تكريم المشاركات والقسم النسائي بمركز الملك سلمان الاجتماعي على حسن الاستضافة .