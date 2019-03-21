، تطبيق الجزاءات والغرامات على صاحب محل بمكة لوضعه ملصقًا مخالفًا ،

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وجهت بلدية العزيزية فرق الرقابة الميدانية؛ تجاوبًا مع "الخليج 365" في تقريرها بعنوان "مقيم يتحايل على إغلاق بوفيه بمكة"، وقامت بإزالة الملصق الذي وضع بالقرب من ملصق الأمانة بعد إغلاقها للمحل، وقامت بتطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحل وأخذ التعهد على صاحب المحل.
وأوضحت في رد لها قالت فيه: إشارةً إلى التقرير المنشور بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان "مقيم يتحايل على إغلاق بوفيه بمكة": بدايةً نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح جميع الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية.
ونفيدكم بأن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية قد نفذت مؤخراً حملات تصحيحية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وتطبيق الاشتراطات الصحية.
وباشرت الفرق الرقابية الوقوف على العديد من المنشآت ضمن نطاق البلدية، وتم الوقوف على المحل المذكور؛ حيث تمت إزالة الملصق المخالف وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى، مع التأكيد وأخذ التعهد على صاحب المحل بعدم وضع أي ملصق مخالف، وتنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة.
وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ الفوري عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بخدمة العملاء ٩٤٠ وقنوات التواصل الرسمية للأمانة.
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها قيام أحد عمالة بوفيه بوضع ملصق بجانب الملصق الذي وضعته بلدية العزيزية عند إغلاقها للمحل بسبب مخالفات صحية تم رصدها على البوفيه استدعت إغلاقة.
تطبيق الجزاءات والغرامات على صاحب محل بمكة لوضعه ملصقًا مخالفًاأحمد العبدالله الخليج 365 2019-03-21
وجهت بلدية العزيزية فرق الرقابة الميدانية؛ تجاوبًا مع "الخليج 365" في تقريرها بعنوان "مقيم يتحايل على إغلاق بوفيه بمكة"، وقامت بإزالة الملصق الذي وضع بالقرب من ملصق الأمانة بعد إغلاقها للمحل، وقامت بتطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحل وأخذ التعهد على صاحب المحل.
وأوضحت في رد لها قالت فيه: إشارةً إلى التقرير المنشور بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان "مقيم يتحايل على إغلاق بوفيه بمكة": بدايةً نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح جميع الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية.
ونفيدكم بأن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية قد نفذت مؤخراً حملات تصحيحية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وتطبيق الاشتراطات الصحية.
وباشرت الفرق الرقابية الوقوف على العديد من المنشآت ضمن نطاق البلدية، وتم الوقوف على المحل المذكور؛ حيث تمت إزالة الملصق المخالف وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى، مع التأكيد وأخذ التعهد على صاحب المحل بعدم وضع أي ملصق مخالف، وتنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة.
وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ الفوري عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بخدمة العملاء ٩٤٠ وقنوات التواصل الرسمية للأمانة.
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها قيام أحد عمالة بوفيه بوضع ملصق بجانب الملصق الذي وضعته بلدية العزيزية عند إغلاقها للمحل بسبب مخالفات صحية تم رصدها على البوفيه استدعت إغلاقة.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
07:54 PM
تجاوبًا مع "الخليج 365" بعد قيام عامل بتعليقه للتمويه على سبب الإغلاق
وجهت بلدية العزيزية فرق الرقابة الميدانية؛ تجاوبًا مع "الخليج 365" في تقريرها بعنوان "مقيم يتحايل على إغلاق بوفيه بمكة"، وقامت بإزالة الملصق الذي وضع بالقرب من ملصق الأمانة بعد إغلاقها للمحل، وقامت بتطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحل وأخذ التعهد على صاحب المحل.
وأوضحت في رد لها قالت فيه: إشارةً إلى التقرير المنشور بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان "مقيم يتحايل على إغلاق بوفيه بمكة": بدايةً نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح جميع الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية.
ونفيدكم بأن فرق الرقابة الميدانية ببلدية العزيزية قد نفذت مؤخراً حملات تصحيحية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وتطبيق الاشتراطات الصحية.
وباشرت الفرق الرقابية الوقوف على العديد من المنشآت ضمن نطاق البلدية، وتم الوقوف على المحل المذكور؛ حيث تمت إزالة الملصق المخالف وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى، مع التأكيد وأخذ التعهد على صاحب المحل بعدم وضع أي ملصق مخالف، وتنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة.
وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ الفوري عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بخدمة العملاء ٩٤٠ وقنوات التواصل الرسمية للأمانة.
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها قيام أحد عمالة بوفيه بوضع ملصق بجانب الملصق الذي وضعته بلدية العزيزية عند إغلاقها للمحل بسبب مخالفات صحية تم رصدها على البوفيه استدعت إغلاقة.
، تطبيق الجزاءات والغرامات على صاحب محل بمكة لوضعه ملصقًا مخالفًا ،
المصدر : الخليج 365
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