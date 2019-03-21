، جامعة الأمير سطام بالأفلاج تزفُّ أول وآخر دفعة في دراسة القانون ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي: نريد التوسع في التخصصات فلماذا التقليص؟

زفت كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالأفلاج، اليوم الخميس، تخريج أول وآخر دفعة لتخصص القانون، في الحفل الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، بجامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج.

وكانت كليات الأفلاج قد أعلنت إسدال الستار عن القبول في تخصص قسم القانون بعد القبول فيه فصلاً دراسياً واحداً؛ الأمر الذي أثار تذمر العديد من الأهالي من تقليص التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، مشيرين إلى أن إغلاق تخصص القانون بعد استبشار الجميع بافتتاحه بكليات الجامعة أمر يثير العديد من التساؤلات.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بالخرج الدكتور عبد العزيز الحامد، قد علق على مطالب الأهالي التي استعرضها عليه إبان زيارته لمحافظة الأفلاج الأسبوع المنصرم، محافظ الأفلاج تركي الهزاني، ورئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، بأن الجامعة تعمل على تخريج كفاءات جيدة ومؤهلة، وموضحًا بعض التحديات التي تواجه الجامعة في التوسع في بعض الأقسام.