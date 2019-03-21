، مدير تعليم الأفلاج يقف ميدانياً على سير الدراسة بالهمجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى بالمعلمين وقادة المدارس وناقش معهم فعاليات اليوم

قام مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم بزيارة ميدانية وقف خلالها على سير الدراسة بجميع مدارس الهمجة "170 كم" غرب الأفلاج .

وشملت الجولة التي قام بها آل مغيرة اليوم مدارس الهمجة بين"ابتدائي ومتوسط، وثانوي"، اطمأن على سير الدراسة من خلال زيارة الفصول الدراسية ومتابعة مستويات الطلاب التحصيلية، كما التقى بالمعلمين وقادة المدارس وناقش معهم فعاليات اليوم الدراسي، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهد لتجويد المخرجات ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

كما قام مدير التعليم اليوم بالوقوف على احتياجات مدارس البنات بالهمجة من خلال زيارة الفصول الدراسية ومكاتب الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، والاطلاع على برامج المدرسة.

يذكر أن مدير تعليم الأفلاج يقوم بجولات يومية شملت كافة مدارس المحافظة وقف عن كثب على مستويات الطلاب التحصيلية، وأكد على ضرورة مضاعفة الجهد وتضافر الجهود من قبل المشرفين والمعلمين وقادة المدارس ووضع خطط علاجية ومتابعات مستمرة تساهم في تحسين مخرجات التعليم وترفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب .