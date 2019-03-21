وفاة الشاعرة لينا العجاجي الشهيرة بلقب هتّان

توفيت الشاعرة السعودية لينا العجاجي المعروفة “هتّان”، وقد تلقى الوسط الشعري هذا الخبر بحزن شديد حيث تفاعل الكثير من الشعراء والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناعين الفقيدة بعبارات الحزن وداعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر.

والشاعرة هتّان هي الأميرة لينا بنت عبدالله بن إبراهيم العجاجي، والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن المعتز بن سعود بن عبدالعزيز لديها من الأبناء ثلاثة ( شقران – عهد – عذبة). كتبت الشعر في سن مبكرة بإسم هتان واشتهرت به، ثم افصحت عن اسمها الحقيقي.

لها مشاركات شعرية ونثرية في العديد من الصحف والمجلات ، وقد تغنى ببعض قصائدها كبار الفنانين مثل طلال مداح – عبدالله الرويشد – عبدالمجيد عبدالله والفنانة نوال والعديد من الفنانين.

شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية وكان لها حضور متميز وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الخليج.

ونعى عدد من الشعراء ونشطاء مواقع التواصل الشاعرة هتان ، فقال صلاح مخارش : ” (لون ذا الـليلـة رمادي … ) الشاعرة السعودية لينا العجاجي والشهيرة ب (هتان) كاتبة هذا النص وغيرها من النصوص الشهيرة انتقلت الى رحمة الله هذا اليوم ، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ..(إنا لله و إنا اليه راجعون ) خالص العزاء لاسرتها وللوسط الثقافي في المملكة والخليج..” .

وقال منذر آل الشيخ مبارك : ” انتقلت إلى رحمة الله لينا بنت عبدالله بن ابراهيم العجاجي وسيصلى عليها غداً الجمعة بإذن الله تعالى العزاء في منزل العم عبدالله بن ابراهيم العجاجي كل العزاء للعم وللأستاذ عادل والأستاذ رائد والأسرة الكريمة” .

وأضاف بندر حجازي : “رحم الله الشاعرة “هتان” لينا العجاجي، وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته. رافقتنا منذ التسعينات في نصوص غنائية مميزة، وتبقى الأغنيات لذكرٍ رقيق. رحمها الله ” .

وقال عبداللطيف آل الشيخ : ” وداعاً #لينا_العجاجي .. #الشاعرة_هتان كنت رمزاً من رموز الشعر .. ذهبتي و حروفك لا تزال تسكنّا .. إلى رحمة الله .”