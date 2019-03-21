نتيجة مباراة منتخب الإمارات والسعودية اليوم

حقق المنتخب الإماراتي فوزا على المنتخب السعودي بنتيجة 2 - 1 اليوم الخميس 21 مارس 2019 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في إطار مباراة ودية استعدادا للمسابقات القادمة.

افتتح عبدالعزيز علي البيشي التسجيل للسعودية في الدقيقة 18 قبل أن يعادل بندر محمد الأحبابي النتيجة للإمارات في الدقيقة 54، ثم علي أحمد مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ويواصل منتخب الامارات استعدادته تحت إشراف المدرب سليم عبد الرحمن، وجهازه المعاون، والذي يتولى تدريب المنتخب في المواجهتين الوديتين أمام المنتخب السعودي اليوم، السوري يوم 26 مارس / آذار الحالي.