انت الان تتابع تفاصيل خبر نقص أطباء التخدير يتسبب بإغلاق أكبر مستشفى في جدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - أغلقت مستشفى الملك فهد التي تعد أكبر مستشفى في مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، عدداً من غرف العمليات بشكل تام، وذلك بسبب نقص أطباء التخدير لديها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن عدداً من غرف العمليات في المستشفى المذكور، أغلقت أبوابها تماماً، وهو ما انعكس سلباً على مواعيد العمليات الجراحية المجدولة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النقص سيرجئ -لإشعار آخر- عدداً كبيراً من العمليات الجراحية المجدولة، خصوصاً اليومية والروتينية التي ستنال النصيب الأكبر من التأجيل والمواعيد البعيدة.

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وطالب مراقبو وزارة الصحة بسرعة التدخل وإيجاد حلول لهذه الإشكالية التي لا تقبل الانتظار والتأجيل، فيما تقدم عدد من المراجعين بشكاوى عبروا فيها عن قلقهم لتعثرهم في استكمال العلاج بسبب شح أطباء التخدير.

وذكرت الصحيفة عن مرضى تحدثوا إليها أن عملياتهم الجراحية ألغيت وتم تخييرهم بين الانتظار لإشعار آخر أو المغادرة إلى مستشفيات أخرى، واستثنيت من ذلك العمليات الطارئة التي تستدعي التدخل الفوري.

والغريب أن مستشفى بهذا الحجم عاجز عن توفير كوادر طبية بقسم التخدير، في وقت تواصل السعودية إهدار ملايين الدولارات على فعاليات الترفيه والحفلات.