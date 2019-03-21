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انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع خامس مصري في الكويت خلال أسبوع والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - لقى مواطن مصري مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من عقار تحت الإنشاء بالكويت، في ثالث واقعة خلال أسبوع، أدت جميعها إلى وفاة 5 مصريين.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن "غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت اليوم بلاغاً عن سقوط شخص (مصري الجنسية) من عقار قيد الإنشاء في الجابرية (جنوب غربي الكويت)".
وحسب المصدر ذاته فإن قوة توجهت إلى موقع الحادث وتمت مشاهدة الجثة ملقاة على سلم الدور الأرضي للعقار، وهي الحادثة الثالثة لمصرع مصريين في الكويت خلال أقل من أسبوع.
إذ لقي مصري مصرعه أمس، وأصيب 3 آخرون بإصابات متفاوتة، في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالكويت، وفق وسائل إعلام محلية.
والثلاثاء الماضي، لقي 3 عمال مصريين مصرعهم إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالكويت، دون تفاصيل أخرى حول ظروف الوفاة.
وقالت القنصلية المصرية لدى الكويت، في بيان آنذاك، إنها تتواصل مع الجهات المعنية لحصول أسر العمال على جميع حقوقهم المالية والأدبية.
ويذهب المصريون إلى الكويت أملاً في إيجاد فرص عمل أفضل، نظراً لشحها ببلادهم في ظل ارتفاع نسب البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
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