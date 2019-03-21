انت الان تتابع تفاصيل خبر البشير يعين أحمد هارون والصادق المهدي مساعدَيْن له والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، مرسومين رئاسيين يقضيان بتعيين كل من أحمد محمد هارون والصادق الهادي المهدي مساعدَيْن لرئيس الجمهورية.

وكان البشير قد نقل قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم لهارون، في أوائل هذا الشهر، بعد أن واجه احتجاجات على حكمه مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أما المهدي فهو رئيس حزب الأمة القومي المعارض في البلاد.

والبشير وهارون مطلوبان للمحكمة الجنائية الدولية؛ في مزاعم بارتكاب جرائم في منطقة دارفور بالسودان.

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كما أصدر الرئيس السوداني أيضاً أمر الطوارئ رقم "6"، بحظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض إلحاق الأضرار بالاقتصاد الوطني.

وفرض أيضاً الحظر على تخزين العملة الوطنية خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وحظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تتجاوز مبلغ المليون جنيه سوداني، وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالِبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.