انت الان تتابع تفاصيل خبر صاحب أشهر صورة في هجوم نيوزيلندا ليس سعودياً! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة الرجل الذي رفع سبابته لـ"التشهد"، الجمعة الماضي، أثناء حمله من أحد المسجدين اللذين شهدا هجوماً إرهابياً في نيوزيلندا إلى سيارة الإسعاف.

وتحولت صورة هذا الرجل إلى أيقونة لضحايا الهجوم الدامي، في حين توالت الأخبار عن هويته، لينسبها نشطاء لمواطن سعودي يدعى محسن الحربي كان ضمن الضحايا.

وكان من بين الذين ادعوا أن صاحب الصورة مواطن سعودي شخص يدعى فراس الحربي، مؤكداً أن والده قتل في الحادثة.

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لكن المفاجأة كانت بظهور مواطن فلسطيني يدعى خالد الجمالي، في مقطع فيديو كاشفاً أنه صاحب الصورة الحقيقي، وأنه تعافى من جراحه وعاد لحياته الطبيعية بعد علاجه.

وكانت صحيفة "سبق" السعودية ذكرت في وقت سابق أن السعودي محسن الحربي (الذي ظهر في الصورة)، المقيم في نيوزيلندا منذ 25 عاماً، لقي حتفه بالهجوم، وكان مريضاً بسرطان البروستاتا، وانتشر المرض مؤخراً في كامل جسمه.

وقتل 50 شخصاً وأصيب ما يقارب 50 آخرين، في هجوم إرهابي استهدف مسجدين بـ"كرايستشيرش" النيوزيلندية، يوم الجمعة الماضي.