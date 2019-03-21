فيديو وصور.. حديقة الملك سلمان أكبر حدائق المدن في العالم

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - واس

وتأتي “حديقة الملك سلمان” أولى هذه المشروعات المعتمدة ضمن مشروعات الرياض الكبرى، على مساحة تبلغ 13.4 كيلومتراً مربعاً، متخذةً من قلب الرياض موقعاً لها، وتحديداً على أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، لتصبح بذلك أكبر حدائق المدن في العالم ، بمساحة تزيد بـ 13 ضعفاً عن “حديقة جاردن باي ذا باي” في سنغافورة، وبخمسة أضعاف عن “حديقة هايد بارك” في لندن، وبأربعة أضعاف أكبر من “حديقة سنترال بارك” في نيويورك، فيما يشكل موقعها أهمية كبيرة كونها تتوسط المدينة الرياض وترتبط بـستة محاور رئيسية وخمسة محطات على شبكة القطار وعشرة محطات شبكة حافلات الرياض بحيث يصل 75% من سكان المدينة إليها في غضون 30 دقيقة.

وتنتشر في “حديقة الملك سلمان” مناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها عن 9.3 ملايين متر مربع وحدائق متنوعة تبلغ مساحتها 400.000 متر مربع، ومسار دائري للمشاة بطول 7.2 كليو مترات، ومنطقة الواحدي على مساحة 800 ألف متر مربع وعناصر مائية متنوعة.



وينتظر تنفيذ الأعمال في هذه الحديقة الاستثنائية وفق مراحل عديدة، بدأت الآن باستكمال أعمال الدراسات والتصاميم للمشروع، فيما حدد موعد انطلاق العمل الفعلي على أرض المشروع في النصف الثاني من العام الحالي 2019م ، في حين من المقرر اكتمال العمل ومراحل التنفيذ في 2040م بمشيئة الله تعالى.

ويتضمن المخطط العام لمشروع حديقة الملك سلمان إنشاء ملعب الرويال جولف والمجمع الملكي للفنون ومركز القفز المظلي والمناطيد ومركز الفروسية وحديقة الألعاب المائية ومنطقة ترفيهية والملاعب الرياضية وحديقة بالطراز الإسلامي ومبنى الرياض ومتحف العلوم وساحة للإحتفالات ومركز الترفيه العائلي ومعهد الموسيقى وأكاديمية الفنون للتمثيل وأكاديمية الفنون البصرية والمسرح الوطني ومجمع السينما ومركز الزوار ومشتل الأشجار والنباتات والحدائق العمودية والوادي ومتحف العمارة ومجتمعات للمباني السكنية ومباني مكتبة تجارية ومركز أكاديمي ومكتبة عامة ومحمية للطيور والفراشات وحديقة المتاهة الزراعية ومرافق خدمية.

ويشكل المجمع الملكي للفنون مساحة إجمالية تبلغ 400.000 متر مربع تتضمن صالات السينما ، وأكاديميات فنية تشمل الفنون البصرية وفنون التمثيل والفنون والموسيقى إلى جانب مسارح متنوعة تشمل المسرح الوطني و خمسة مسارح مغلقة ومسرح خارجي بالإضافة إلى مركز ثقافي تعليمي مخصص للأطفال.

وتحتضن حديقة الملك سلمان عدداً من المتاحف في مجال الثقافة والفنون بما فيها متحف الطيران ، ومتحف الفلك والفضاء ، ومتحف العلوم ومتحف النباتات ومتحف الواقع الافتراضي ومتحف العمارة.

وبما أن الرياضة إحدى أهم عناصر الخدمات في الحدائق فإن حديقة الملك سلمان تتضمن ملعب الرويال جولف على مساحة 850.000 متر مربع ومركز للفروسية على مساحة 34.000 متر مربع وملاعب رياضية على مساحة 50.000 متر مربع ومسارات للجري والدراجات الهوائية بمساحة 35 كلم ومركز للقفز المظلي على مساحة 18.000 متر مربع وملاعب الواقع الافتراضي بمساحة 7.000 متر مربع.

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وفي الجانب الترفيهي تقع في حديقة الملك سلمان منطقة ترفيهية على مساحة 100.000 متر مربع وحديقة للألعاب المائية على مساحة 140.000متر مربع ومركز للترفيه العائلي بمساحة 18.000 متر مربع وجسر المشاهدة الذي يبلغ طوله 350 متراً.

ويتكون مركز الزوار الذي يسهم في التعريف البئي والثقافي على مساحة إجمالية تبلغ 80.000 متر مربع تشمل العروض التفاعلية ومشاتل الأشجار والنباتات ومقاهي ومطاعم وصالات متعددة الأغراض وقاعة اجتماعات.

وبشأن الحدائق التي تم تصميمها وفق رؤية هندسية بديعة تنتشر في حديقة الملك سلمان حدائق متخصصة على مساحة 400.000 متر مربع والوادي على مساحة 800.000 متر مربع بالإضافة إلى إنتشار المساحات الخضراء على مساحة إجمالية تبلغ 6.4 ملايين متر مربع وعناصر مائية تبلغ 300.000 متر مربع، ومشاتل على مساحة 125.000 متر مربع.

ويسهم برنامج السكن والضيافة والأعمال في تعزيز دور القطاع السياحي من خلال إنتشار 12.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى أن المساحات المكتبية تبلغ 600.000 متر مربع والمساحات التجارية تبلغ 500.000 متر مربع يطل عليها 16 فندقاً.