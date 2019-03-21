فيديو.. خريجو دورات الأمن العام يستعرضون مهاراتهم القتالية أمام وزير الداخلية

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، استعرض خريجو الدورات التأهيلية للأمن العام لسنة 1440 هـ، جانباً من مهاراتهم القتالية التي أظهرت لياقتهم العالية.

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جاء ذلك خلال رعاية وزير الداخلية أمس لحفل تخريج الطلبة البالغ عددهم 2393 خريجًا من مدن تدريب الأمن العام في مناطق الرياض والشرقية والقصيم.