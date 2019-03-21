وزير الإسكان يسلم عددا من الوحدات السكنية للمستفيدين في مشروع حائل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مشروع إسكان حائل، وذلك خلال جولته التفقدية لمشروع وزارة الإسكان في المنطقة، التي وقف خلالها على عمليات التسليم في المشروع وأطلع على نسب الإنجاز، كما شهد معاليه مراحل تنفيذ البنية التحيتة في عدد من مشاريع الوزارة في المنطقة.

وشدد الوزير خلال جولته التفقدية على تسليم جميع الوحدات السكنية في المشروع للمستفيدين، والالتزام باستكمال تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة لها، مؤكدًا على استمرارية التسليم في هذا المشروع، وتحقيق رغبات المواطنين في التملك وفق الحلول والخيارات التي يقدمها برنامج “سكني”.

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وحث الوزير خلال جولته التفقدية التي شملت مشاريع تطوير البنية التحتية في مخططات الأراضي السكنية المقاولين على سرعة الانجاز وتسليم الأراضي للمواطنين الراغبين في هذا الخيار لبدء بناء وحداتهم السكنية.

ويقع مشروع إسكان حائل في الجزء الشرقي من المدينة المحاذي لطريق الملك عبدالله، على مساحة اجمالية تقدر بـ 2,499,160 مترا مربعا، إذ يوفر 1040 وحدة من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 371 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 1238 ريالا شهريًا ويحوي المشروع على العديد من المواقع المخططة للجهات الحكومية تشمل المدارس، والمراكز الصحية، إضافة إلى الحدائق العامة وملاعب للأطفال ومرافق تجارية، والمسطحات الخضراء، ليكون مشروعًا سكنيًا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، قد استقبل في مكتبه بالإمارة، أمس الأربعاء، وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وناقش من خلاله جهود الوزارة وآخر إنجازات المشاريع والمخططات السكنية في المنطقة، واستعرض معه خطط الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة حائل، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بكافة فئاتهم، كما أطلع سموه على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية ومشاريع الإسكان بالمنطقة، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع، كما شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير مشاريع البنية التحتية في 6 مخططات تتبع للوزارة، حيث بدأ العمل فيها وسيتم تسليمها للمواطنين بعد اكتمال التطوير.

يذكر أن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، قد خصص لأهالي منطقة حائل منذ انطلاقته مطلع عام 2017 وحتى الآن نحو 21132 خيارًا تمويليًا تشمل أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 7366 أرضا سكنية مجانية و9948 قرضًا عقاريًا مدعومًا.