شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 670 سلة غذائية في الضالع والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 670 سلة غذائية تزن 49 طنًا و580 كيلو غراما على النازحين والمتضررين في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 4,020 فردًا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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