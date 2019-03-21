شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفير كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب الوزير العساف عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.