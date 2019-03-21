شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستقبل «السديس» ويستعرض خطة موسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس ، يرافقه عددٌ من وكلاء وقيادات الرئاسة.
واستمع سموه خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الرئاسة خلال موسم العمرة وخطتها لموسم رمضان المقبل ، إلى جانب الخدمات التي تقدمها والرامية لرفع مستوى العناية بالمعتمرين والمصلين ، وتلبية احتياجاتهم ، وتحسين الخدمات المقدّمة لهم وتجويدها.
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