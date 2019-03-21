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2019-03-21 استقبلوا مليون حبة مخدرة فأطاحت بهم فرق المكافحة بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت فرق ⁧‫مكافحة المخدرات⁩ بالرياض⁩ وجدة⁩ في عملية مشتركة وبالتعاون مع ⁧‫الجمارك⁩ في القبض على خلية من ٤ أشخاص لاستقبالهم (١,٠٣٩,٥٠٠) مليون حبة من الحبوب المخدرة.









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