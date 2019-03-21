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2019-03-21 تركي آل الشيخ ينعي جدته متابعات الخليج 365 - الرياض بكلمات مؤثرة نعى رئيس الهيئة العامة للترفية، تركي آل الشيخ جدته التي انتقلت إلى جور ربها.

وقال ال الشيخ : ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغاليه هيا بنت محمد العريني، ‏وسيتم الصلاة عليهاً غداً بإذن الله بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بأم الحمام، والدفن بمقبرة العود بالدرعية.









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