رابط أسماء المقبولين نهائياً في الخدمة العسكرية دورة الجوازات

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الإلتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة الجوازات ) رقم (43) للعام الهجري 1440هـ.

وقالت الإدارة إنه على جميع المقبولين التقيد بالمتطلبات الموضحة أدناه:

1. الحضور إلى معهد الجوازات (طريق الدمام / مخرج كلية الأمير نايف للأمن الوطني / شارع علي حسن الصيرفي) الساعة السابعة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20 هـ.

ولا يمكن إستقبال أي طالب يتأخر عن التحضير للدورة.

2. احضار حساب ابشر وذلك بالالتزام بالتالي:

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أ) حساب أبشر لابد أن يكون حروف وأرقام وليس رقم الهوية الوطنية.

ب) لابد أن يكون رقم الجوال المسجل في أبشر الخاص بالطالب وليس لأحد أفراد العائلة.

ج) تفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة التفعيل في المراكز المعتمدة لذلك.

3. يمنع إحضار أجهزة الهاتف الجوال والأجهزة الأخرى المحمولة.

4. يمنع إحضار الدخان.

5. يجب التقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد والتي سوف تبلغ للطالب فور دخوله.

6. يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل وأي صور مستندات ناقصة بملف الطالب .

7. هناك إمكانية لزيارة أولياء أمور الطلبة من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب وذلك يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 هـ .

الاحتياجات الشخصية المطلوب إحضارها عند دخول الطالب إلى المعهد

1. (عدد 2) فانيلة رياضية نصف كم ساده اللون.

2. (عدد 2) بنطلون رياضي ساده اللون.

3. (عدد 1) جزمة رياضية بيضاء اللون.

4. (عدد 2) شراب رياضة أبيض.

5. (عدد 1) بيجامة نوم اللون أخضر فاتح والقميص بأزرار.

6. إحتياجات شخصية للنظافة / ملابس داخلية / حذاء حمام / ملمع جزمة (اللون أسود).

7. إحضار مبلغ مالي مناسب لإحتياجات الطالب خلال فترة الإستجداد كمصروف شخصي داخل المعهد.

8. وضع جميع الإحتياجات المطلوبة داخل حقيبة صغيرة وملائمة سوداء اللون يمكن قفلها بمفتاح.

9. حلاقة شعر الرأس رقم (1).

ولمعرفة الأسماء من خلال الرابط التالي (هنا)