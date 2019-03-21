- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم في يوم الأم .. الخدمة المدنية تعين امرأتين بمناصب قيادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
في يوم الأم .. الخدمة المدنية تعين امرأتين بمناصب قيادية
متابعات الخليج 365 - جازان
بالتزامن مع يوم الأم الذي يحتفل به في العديد من الدول العربية، أصدرت وزارة الخدمة المدنية قراراً بتكليف ابتسام بنت عبد الله العمري مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة بمنطقة عسير، وتكليف جيهان بنت محمد حساني مديراً لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة جازان، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة خدمة العملاء.
وقالت الخدمة المدنية إن هذا التكريم يأتي سعياً من وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الكفاءات المتميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعماً لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملاً بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها.
وتعدُّ العمري وحساني من الكفاءات الإدارية المميزة في وزارة الخدمة المدنية، وتحفل سيرتهما الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية، نبارك للزميلتين تقلدهما مهام عملهما الجديد، ونتمنى لهما مزيداً من التوفيق والنجاح في حياتهما العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم الأم .. الخدمة المدنية تعين امرأتين بمناصب قيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.