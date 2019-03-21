صور “المواطن”.. تنمية محايل تستعرض أهداف ومزايا التخطيط الشخصي

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صور “متابعات الخليج 365”.. تنمية محايل تستعرض أهداف ومزايا التخطيط الشخصي
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة محايل عسير ممثلة بالمركز الاجتماعي بظهره الروحاء أمس دورة تدريبية بعنوان ” التخطيط الشخصي ” قدمها المدرب الدكتور إبراهيم بن الحسين وذلك بمقر قاعه التدريب بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بحي الضرس شرق المحافظة.
وأوضح ابن الحسين أن العديد من الأشخاص لا يعرفون ما هو التخطيط الشخصي، ما هي كيفية التخطيط لحياة الشخص بطريقة صحيحة، لافتاً إلى أن التخطيط الشخصي هو وضع خطة لمواجهة احتمالات المستقبل وتحقيق الأهداف المنشودة، وكان أول ظهور للتخطيط في النظام العسكري ومن ثم انتشر وأصبح متعارفاً عليه.
وأشار المدرب إلى أن تحليل “سوات SWAT” يعتبر التحليل الأبرز على مستوى دول الخليج والمعمول به فيها، مؤكداً أنه يمكن من خلاله تحديد نقاط القوه والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الفرد.
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