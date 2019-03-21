إغلاق 3 محلات ومصادرة ٤٥ كجم مواد غذائية في المجاردة

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

نفذت بلدية المجاردة، اليوم، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

Advertisements

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 45 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 محال تجارية وتسجيل عدد من المخالفات بحق المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.