“الحرس الوطني” توضح حقيقة وجود وحدات سكنية لها خالية داخل المدن السكنية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أوضحت وزارة الحرس الوطني، في بيان لها، حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل، عن وجود وحدات سكنية خالية وغير مفعّلة داخل المدن السكنية لوزارة الحرس الوطني.

وقالت في بيانها، إنه بعد زيارة وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، بتاريخ 3 / 5 / 1440هـ واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7 / 5 / 1440ه، قامت بزيارة جميع المدن السكنية واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة، وأوصت بما يلي:

Advertisements

استحداث إدارة “المدن السكنية” تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية.

توزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة

تفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة

وأضاف البيان: “بناءً على هذه التوصيات وجه وزير الحرس الوطني، بمحاسبة المقصرين نظامًا من المسؤولين والموظفين، والتأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشيًا مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، علمًا بأنه تم رصد 417 فيلا سكنية غير صالحة للسكن وبتوجيهات وزير الحرس الوطني تم العمل حتى الآن على إعادة تأهيل 77 فيلا وتجهيزها منها 61 في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي، في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي”.