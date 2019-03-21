استعلام نتائج قبول الجوازات السعودية 1440 عبر موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية

نترقب ظهور نتائج قبول الجوازات السعودية 1440 عبر بوابة أبشر للتوظيف أو موقع المديرية العامة للجوازات بوابة التوظيف الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم على وظائف الجوازات السعودية، التي استمرت لمدة 5 أيام، وسيحدد وفق نتائج الجوازات مواعيد إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية، لمن سيج اسمه برفقة أسماء المقبولين في وظائف الجوازات العسكرية التي نشرت تحت مسمى جندي فني جوازات.

تعلن وزارة الداخلية نتائج التوظيف على الإعلانات الوظيفية التي تنشرها من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني، وترفق التفاصيل الخاصة بنتائج القبول المبدئي، والتي ستشمل تحديد المستندات المطلوبة والواجب إحضارها من أسماء المقبولين مبدئياً، لحين المرور بما سيلحق ذلك من اختبارات، ينتج عنها الإعلان عن الأسماء النهائية التي ستعين على رتبه جندي فني جوازات، للخدمة في المطارات والمنافذ البرية أو البحرية بالمملكة العربية السعودية، وخلال الأيام القليلة المقبلة نترقب صدور نتائج قبول الجوازات السعودية المبدئية للوظائف الخاصة بالعام الحالي للإعلان الذي نشر على منصة أبشر توظيف خلال شهر صفر 1440.

رابط نتائج قبول الجوازات السعودية 1440

استعلام نتائج قبول الجوازات السعودية سيكون من خلال موقع بوابة التوظيف أبشر التوظيف، حيث يتم إدخال بيانات المستعلم مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية، وباقي البيانات حتى رمز التحقق، ثم البحث، ومن خلال نتائج تقديم الجوازات المبدئية سيتعرف المستعلم على الخطوات التالية لاستكمال عملية الترشيح النهائي وتحديد مكان شغل الوظيفية العسكرية عقب اجتياز الدورة التدريبية إن كان مقرر ذلك.

استعلام نتائج الجوازات 1440

أعلنت بوابة توظيف وزارة الداخلية أبشر التوظيف نتائج قبول الجوازات النهائية للدورة 43، ويمكن استعلام نتائج الجوازات برقم الهوية الآن والتعرف على تعليمات القبول وأسماء المقبولين نهائيا لشغل وظيفة جندي فني جوازات.