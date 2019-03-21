بدر بن سلطان يناقش الموضوعات المشتركة مع القنصل الفرنسي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في جدة مصطفى مهراج. استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في جدة مصطفى مهراج. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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