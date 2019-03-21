شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفير كازاخستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودع العساف بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
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