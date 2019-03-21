شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطّلع على خطة «شؤون الحرمين» لموسم رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه عددٌ من وكلاء وقيادات الرئاسة.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الرئاسة خلال موسم العمرة وخطتها لموسم رمضان القادم، إلى جانب الخدمات التي تقدمها والرامية لرفع مستوى العناية بالمعتمرين والمصلين، وتلبية احتياجاتهم، وتحسين الخدمات المقدّمة لهم وتجويدها.

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من جهة أخرى تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة، تقرير شرطة المنطقة، والذي سلّمه لسموه مديرها اللواء عيد العتيبي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها، وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

وتضمّن التقرير، إحصاءات عن تنفيذ الأحكام، إلى جانب الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.