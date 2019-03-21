شكرا لقرائتكم خبر عن سيدتان تُديران فرعي «الخدمة المدنية» في عسير وجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

أصدرت وزارة الخدمة المدنية قراراً بتكليف ابتسام بنت عبد الله العمري، مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة في منطقة عسير، وتكليف جيهان بنت محمد حساني مديراً لفرع وزارة الخدمة المدنية في منطقة جازان، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة خدمة العملاء.

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ويأتي تكليف الزميلتين بالقيام بمهام المدير العام، سعياً من وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الكفاءات المتميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعماً لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملاً بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها.

وتُعدُّ الزميلتان من الكفاءات الإدارية المميزة في وزارة الخدمة المدنية، وتحفل سيرتهما الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية.

وباركت الوزارة للزميلتين تقلدهما مهام عملهما الجديد، وتمنت لهما مزيداً من التوفيق والنجاح في حياتهما العملية.