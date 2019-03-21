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سطَّر الشاب نايف بن دريزي طارش الوهبي الحربي، قصة شجاعة وشهامة في آنٍ واحد، عندما أنقذ معلمة من أشخاص يتربصون بها في منزلها ببريدة، بينما كان يقوم بتوصيلها إلى منزلها.
وروى والد نايف في تصريحات لـ«عاجل»، تفاصيل الواقعة التي تعود ليوم الثلاثاء؛ حين كان نايف يهم بنقل معلمات مصطحبًا والدته، حيث لاحظ شخصًا يتوارى خلف باب المنزل، مما أثار شكوكه وطلب من المعلمة ووالدته عدم النزول، وترجّل من السيارة ليستطلع الأمر داخل المنزل.
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مقدم بواسطة: رويترز
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وتابع والده: «تفاجأ نايف بشخص يختبئ تحت درج المنزل ويحمل عصا وباغته بها، إلا أن نايف استطاع أن يطرحه أرضًا، قبل أن يأتي شخص آخر ويسدد طعنات بالسكين لتصيب يده وينزف.
واستطرد: «استمر نايف بالمقاومة إلى أن قام الشخص، الذي يحمل العصا بتسديد ضربات قوية في أماكن حساسة ومتفرقة من جسده، ثم لاذ الجناة بالفرار، وكان نايف ينزف حتى وصل صاحب العمارة وتم نقله إلى المستشفى».
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وأكد والد نايف، أن حالة ابنه الصحية مستقرة ولله الحمد، وقد خرج من المستشفى بعد تضميد جراحه.
كما اطمأنت «عاجل» بدورها في اتصال هاتفي مع نايف على حالته الصحية.
يُذكر أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تواصل بحثها عن الجناة، وستوافيكم «عاجل» بالمزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر والد البطل الوهبي يكشف لـ«عاجل» تفاصيل تضحية ابنه لإنقاذ معلمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.