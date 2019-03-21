“تحديث دائم” أسعار العملات العربية و الأجنبيه اليوم الخميس 21 مارس في البنوك المصرية في...

نتابع معكم زوارنا الكرام أسعار العملات ، طبقاً لاخر تعاملات البنوك اليوم 21 مارس ، حيث شهدت أسعار العملات استقراراً ملحوظاً صباح اليوم الخميس، وسجل سعر الدولار 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي

19.6156 جنيه للشراء و19.7361 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل 22.8993 جنيه للشراء و23.0249 جنيه للبيع،.

الفرنك السويسري

17.2652 جنيه للشراء و17.3721 جنيه للبيع.

ين ياباني

15.4903 جنيه للشراء و15.5841 جنيه للبيع.

Advertisements

اليوان الصيني

2.5749 جنيه للشراء و2.5900 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

56.82 جنيه للشراء 57.17 جنيه للبيع.

الريال السعودي

4.6 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

4.7007 للشراء و4.7279 جنيه للبيع.