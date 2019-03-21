محمد بن مسعود - الدمام - لاقت استحسان الزوار.. وقدم أعضاؤها برامج متنوعة أنهى فريق سنبّلة الخير التطوعي فعالية "كي تكون يجب أن تفعل" بمركز سكون التأهيل بحي الأندلس بمدينة الرياض . يذكر بأن الفعالية لاقت استحسان الزوار، كما قدم أعضاء الفريق برامج متنوعة ذات أهداف يستفيد منها المُتلقي في حياته المستقبلية والسعي نحو مستقبل مشرق . وشكرت مُشرفة الفريق، المتطوعات اللاتي بذلن جهوداً مميزة لإنجاح الفعالية.

"سنبلة الخير" بالرياض‎ يقدم فعالية "كي تكون يجب أن تفعل" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21 أنهى فريق سنبّلة الخير التطوعي فعالية "كي تكون يجب أن تفعل" بمركز سكون التأهيل بحي الأندلس بمدينة الرياض . يذكر بأن الفعالية لاقت استحسان الزوار، كما قدم أعضاء الفريق برامج متنوعة ذات أهداف يستفيد منها المُتلقي في حياته المستقبلية والسعي نحو مستقبل مشرق . Advertisements وشكرت مُشرفة الفريق، المتطوعات اللاتي بذلن جهوداً مميزة لإنجاح الفعالية. 21 مارس 2019 - 14 رجب 1440 06:16 PM لاقت استحسان الزوار.. وقدم أعضاؤها برامج متنوعة لاقت استحسان الزوار.. وقدم أعضاؤها برامج متنوعة أنهى فريق سنبّلة الخير التطوعي فعالية "كي تكون يجب أن تفعل" بمركز سكون التأهيل بحي الأندلس بمدينة الرياض . يذكر بأن الفعالية لاقت استحسان الزوار، كما قدم أعضاء الفريق برامج متنوعة ذات أهداف يستفيد منها المُتلقي في حياته المستقبلية والسعي نحو مستقبل مشرق . وشكرت مُشرفة الفريق، المتطوعات اللاتي بذلن جهوداً مميزة لإنجاح الفعالية.

، "سنبلة الخير" بالرياض‎ يقدم فعالية "كي تكون يجب أن تفعل" ،

المصدر : الخليج 365

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