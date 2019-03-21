، "الغذاء والدواء" تعقب على "الخليج 365": نتابع التزام الشركات ووكلاء الدواء والصيدليات بالأسعار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت أنها خفضت أكثر من 275 دواء ووفرت 438 مليون ريال

تلقت "الخليج 365" رداً من هيئة الغذاء والدواء تعقيباً على التحقيق الصحفي الذي نشرته بعنوان "مواطنون يلجؤون للإلكترونية والشراء من الخارج.. و"الصحة" ترد: ليس لنا علاقة.. و"الغذاء والدواء": لا تعليق

"الخليج 365" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية ومعاناة المرضى من الاستيراد والاحتكار.. الحل في البديل والصناعة المحلية". وجاء في رد هيئة الغذاء والدواء: تراجع الهيئة ممثلةً بعدة لجان أسعار جميع الأدوية المسجلة بالمملكة بشكل دوري ومنتظم بما يضمن توفرها حسب القواعد والأنظمة المعتمدة، وهذا ما تضمنته الخطة الاستراتيجية للهيئة؛ حيث تحرص من خلال مشاريع عدة على تحديث اللوائح والقواعد اللازمة لمراجعة أسعار المستحضرات الصيدلانية وتخفيضها.

ونجحت الهيئة خلال العام ونصف العام الماضيين في مراجعة وتخفيض أكثر من 275 مستحضراً دوائياً بمعدل توفير مالي سنوي يقدر بـ438 مليون ريال.

كما تعتمد الهيئة في أداء مهامها للتأكد من التزام شركات ووكلاء الدواء، وكذلك الصيدليات في هذا الجانب؛ على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١/ ٦ /١٤٢٥هـ، الذي حدد بشكل واضح نسب وهوامش الربح لكلٍّ من الوكيل والصيدلية من بيع الدواء.

وبحسب المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية للنظام، فإنه لا يسمح ببيع الأدوية ما لم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل.

وتبدأ مراقبة الأسعار بمجرد وصول الأدوية إلى المنافذ الحدودية للمملكة؛ حيث يفتش ممثلو الهيئة في تلك المنافذ على الأدوية الواردة ومطابقتها لما هو معتمد من قبل الهيئة من حيث المواصفات والسعر، وبذلك لا تُفسح أي شحنة أدوية لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعاً على العبوة الخارجية، كما يتولى مفتشو الهيئة التفتيش على مستودعات الأدوية المرخصة بشكل دوري ومنتظم، وتحرص الهيئة على نشر الأسعار المحدثة للأدوية بشكلٍ مستمر على موقعها: WWW.SFDA.GOV.SA، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبرنامج "بك نهتم"، والرقم الموحد للبلاغات والاستفسارات: 19999

وتجدر الإشارة إلى وجود مستحضرات صيدلانية تحتوي على موادّ صحية أو عشبية تسمح الهيئة في الوقت الحالي باستيرادها بهدف الاستخدام الشخصي، وتعتبر تلك المنتجات في مرحلة التسجيل؛ حيث تقوم الهيئة بالتأكد من مأمونية استخدامها تمهيداً لتسجيلها، ولم يتم تسعيرها في الوقت الحالي؛ لذلك قد يكون هناك بعض الارتفاع أو التفاوت في أسعار مثل هذه المنتجات من بلد لآخر، وأيضاً من وقت لآخر.