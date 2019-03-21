، "القريني" يؤدي صلاة الميت على الشهيد المطيري وينقل تعازي القيادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد خلال أداء عمله على الحد الجنوبي بمنطقة عسير

أدّى المشرف العام للشؤون التنموية والمجلس المحلي والمتابعة بمحافظة حفر الباطن ماجد بن سعد القريني، اليوم؛ صلاة الميت على الشهيد دخيل بن حمود بن دخيل المطيري، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية، الذي استشهد خلال أداء عمله على الحد الجنوبي بمنطقة عسير.

ونقل المشرف العام تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لأخيه وذوي الشهيد، كما نقل تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتعازي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.