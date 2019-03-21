، مدير تعليم الشرقية يشيد بمستوى الإبداع بتنمية الروضة ،

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أشاد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بمستوى الإبداع بالتنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام.
جاء ذلك خلال زيارته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم، سعيد الباحص وكان في استقباله أعضاء من مجلس الإدارة: علي المقبل، والدكتور فواز السيف، والمدير التنفيذي، عماد المبيض، ومدراء الأقسام والبرامج باللجنة .
واطلع الدكتور "الشلعان" على برامج وأنشطة اللجنة، كما شاهد عرضاً مرئياً لأهم البرامج وأعداد المستفيدين لعام 2018 م .وزار القسم النسائي وبرنامج ملتقى البراعم، وبرنامج نون، وشاهد عرضاً بمشاركة الأطفال يحتوي على فقرات ثقافية وأناشيد متنوعة نالت استحسان الحضور .
وزار بعد ذلك نادي الروضة جيم، وتم استعراض أهم البرامج الرياضية والتدريبية، وما يحتوي النادي من مرافق وأجهزة رياضية ونادٍ صحي وعلاج طبيعي .
واختتم الجولة بحضور إحدى الدورات المقدمة لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان: (كيف تختار تخصصك الجامعي) وأثنى على الدورة وحث الطلاب على الاستفادة من هذه البرامج والدورات المتخصصة. والتقط صورة جماعية.كما أثنى على تلك الجهود المباركة من برامج ومشاريع تخدم المجتمع، وقدم شكره لمجلس الإدارة ولجميع الموظفين في اللجنة على الإبداع والتميز في تقديم البرامج التي تخدم أهالي الحي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.
مدير تعليم الشرقية يشيد بمستوى الإبداع بتنمية الروضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21
أشاد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بمستوى الإبداع بالتنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام.
جاء ذلك خلال زيارته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم، سعيد الباحص وكان في استقباله أعضاء من مجلس الإدارة: علي المقبل، والدكتور فواز السيف، والمدير التنفيذي، عماد المبيض، ومدراء الأقسام والبرامج باللجنة .
واطلع الدكتور "الشلعان" على برامج وأنشطة اللجنة، كما شاهد عرضاً مرئياً لأهم البرامج وأعداد المستفيدين لعام 2018 م .وزار القسم النسائي وبرنامج ملتقى البراعم، وبرنامج نون، وشاهد عرضاً بمشاركة الأطفال يحتوي على فقرات ثقافية وأناشيد متنوعة نالت استحسان الحضور .
وزار بعد ذلك نادي الروضة جيم، وتم استعراض أهم البرامج الرياضية والتدريبية، وما يحتوي النادي من مرافق وأجهزة رياضية ونادٍ صحي وعلاج طبيعي .
واختتم الجولة بحضور إحدى الدورات المقدمة لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان: (كيف تختار تخصصك الجامعي) وأثنى على الدورة وحث الطلاب على الاستفادة من هذه البرامج والدورات المتخصصة. والتقط صورة جماعية.كما أثنى على تلك الجهود المباركة من برامج ومشاريع تخدم المجتمع، وقدم شكره لمجلس الإدارة ولجميع الموظفين في اللجنة على الإبداع والتميز في تقديم البرامج التي تخدم أهالي الحي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
06:03 PM
اطلع على برامج وأنشطة اللجنة وحضر إحدى الدورات
أشاد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بمستوى الإبداع بالتنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام.
جاء ذلك خلال زيارته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم، سعيد الباحص وكان في استقباله أعضاء من مجلس الإدارة: علي المقبل، والدكتور فواز السيف، والمدير التنفيذي، عماد المبيض، ومدراء الأقسام والبرامج باللجنة .
واطلع الدكتور "الشلعان" على برامج وأنشطة اللجنة، كما شاهد عرضاً مرئياً لأهم البرامج وأعداد المستفيدين لعام 2018 م .وزار القسم النسائي وبرنامج ملتقى البراعم، وبرنامج نون، وشاهد عرضاً بمشاركة الأطفال يحتوي على فقرات ثقافية وأناشيد متنوعة نالت استحسان الحضور .
وزار بعد ذلك نادي الروضة جيم، وتم استعراض أهم البرامج الرياضية والتدريبية، وما يحتوي النادي من مرافق وأجهزة رياضية ونادٍ صحي وعلاج طبيعي .
واختتم الجولة بحضور إحدى الدورات المقدمة لطلاب المرحلة الثانوية بعنوان: (كيف تختار تخصصك الجامعي) وأثنى على الدورة وحث الطلاب على الاستفادة من هذه البرامج والدورات المتخصصة. والتقط صورة جماعية.كما أثنى على تلك الجهود المباركة من برامج ومشاريع تخدم المجتمع، وقدم شكره لمجلس الإدارة ولجميع الموظفين في اللجنة على الإبداع والتميز في تقديم البرامج التي تخدم أهالي الحي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.
، مدير تعليم الشرقية يشيد بمستوى الإبداع بتنمية الروضة ،
المصدر : الخليج 365
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