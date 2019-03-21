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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وأعرب الوزير العساف عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
وزير الخارجية يودع سفير كازاخستان بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وأعرب الوزير العساف عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
06:00 PM
أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وأعرب الوزير العساف عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
، وزير الخارجية يودع سفير كازاخستان بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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