، "الحرس الوطني" توضح تفاصيل وجود وحدات سكنية خالية: محاسبة المقصرين واستحداث إدارة للمدن السكنية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الحرس الوطني تفاصيل ما تم تداوله في مواقع التواصل، عن وجود وحدات سكنية خالية وغير مفعّلة داخل المدن السكنية.
وقالت الوزارة إنه بعد زيارة سمو وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، بتاريخ 3 / 5 / 1440هـ واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه سموه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7 / 5 / 1440هـ قامت بزيارة جميع المدن السكنية واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة، وأوصت بما يلي:
* استحداث إدارة (المدن السكنية) تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية.
* توزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة.
* تفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة.
وبناءً على هذه التوصيات وجه سمو وزير الحرس الوطني بما يلي:
* محاسبة المقصرين نظاماً من المسؤولين والموظفين.
* التأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشياً مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.
علماً بأنه تم رصد عدد (417) فلة سكنية غير صالحة للسكن وبتوجيهات سمو وزير الحرس الوطني.
ـ تم العمل حتى الآن على إعادة تأهيل (77) فلة وتجهيزها؛ منها:
ـ عدد (61) فلة في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.
ـ عدد (16) فلة في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.
"الحرس الوطني" توضح تفاصيل وجود وحدات سكنية خالية: محاسبة المقصرين واستحداث إدارة للمدن السكنيةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-03-21
كشفت وزارة الحرس الوطني تفاصيل ما تم تداوله في مواقع التواصل، عن وجود وحدات سكنية خالية وغير مفعّلة داخل المدن السكنية.
وقالت الوزارة إنه بعد زيارة سمو وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، بتاريخ 3 / 5 / 1440هـ واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه سموه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7 / 5 / 1440هـ قامت بزيارة جميع المدن السكنية واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة، وأوصت بما يلي:
* استحداث إدارة (المدن السكنية) تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية.
* توزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة.
* تفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة.
وبناءً على هذه التوصيات وجه سمو وزير الحرس الوطني بما يلي:
* محاسبة المقصرين نظاماً من المسؤولين والموظفين.
* التأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشياً مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.
علماً بأنه تم رصد عدد (417) فلة سكنية غير صالحة للسكن وبتوجيهات سمو وزير الحرس الوطني.
ـ تم العمل حتى الآن على إعادة تأهيل (77) فلة وتجهيزها؛ منها:
ـ عدد (61) فلة في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.
ـ عدد (16) فلة في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
05:56 PM
كشفت وزارة الحرس الوطني تفاصيل ما تم تداوله في مواقع التواصل، عن وجود وحدات سكنية خالية وغير مفعّلة داخل المدن السكنية.
وقالت الوزارة إنه بعد زيارة سمو وزير الحرس الوطني لإحدى المدن السكنية، بتاريخ 3 / 5 / 1440هـ واطلاعه على شكاوى الساكنين وملاحظاتهم، وجه سموه بتشكيل لجنة عاجلة بتاريخ 7 / 5 / 1440هـ قامت بزيارة جميع المدن السكنية واطلعت على كل الملاحظات وآلية العمل المتبعة، وأوصت بما يلي:
* استحداث إدارة (المدن السكنية) تتولى مسؤولية الصيانة وتوزيع الفلل للمنسوبين بمنظومة إلكترونية.
* توزيع مجموعة كبيرة من الفلل السكنية المتعثرة للمنسوبين بعد إكمال أعمال الصيانة.
* تفعيل دور الرقابة الداخلية لمتابعة تنفيذ عقود الصيانة.
وبناءً على هذه التوصيات وجه سمو وزير الحرس الوطني بما يلي:
* محاسبة المقصرين نظاماً من المسؤولين والموظفين.
* التأكيد على تحسين نمط الحياة داخل المدن السكنية تماشياً مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.
علماً بأنه تم رصد عدد (417) فلة سكنية غير صالحة للسكن وبتوجيهات سمو وزير الحرس الوطني.
ـ تم العمل حتى الآن على إعادة تأهيل (77) فلة وتجهيزها؛ منها:
ـ عدد (61) فلة في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.
ـ عدد (16) فلة في مدينة الملك سعود بديراب، تم تسليمها للمستفيدين بشكل نهائي.
، "الحرس الوطني" توضح تفاصيل وجود وحدات سكنية خالية: محاسبة المقصرين واستحداث إدارة للمدن السكنية ،
المصدر : الخليج 365
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