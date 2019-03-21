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أظهر مقطع فيديو لأمير الرياض فيصل بن بندر، وهو يستفسر عن الموظفين أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج بقوله: "أنا شاهدت الحجر ولم أشاهد البشر، أريد أن أعيش بوسطهم".
وقال الأمير أثناء تفقده المبنى متوقفًا عند أحد المكاتب: "أنا لم أشاهد البشر؛ أريد مشاهدة البشر ليس الحجر.. لا لا ما يجوز، بالعكس أنا أعيش بوسطهم".
ووجه سؤالًا لأحد المتواجدين: أين هم -يعني الموظفين-؟ ليرد: "جزء منهم موجود الله يسلمك، وجزء مشى. فقال الأمير: "من المسؤول الذي أخرجهم؟ أريد معرفته، من هو؟ أعطوني اسمه. هذا لا يجوز".
وفي نهاية اللقاء قال مجيبًا عن هذه الفلسفة الإدارية وأهمية تواجد الموظفين على مكاتبهم: المثل يقول: "تحدث حتى أراك"، فكنت أتمنى أن يكون الموظفون على مكاتبهم حتى أناقشهم في كثير من الأمور التي تفيد هذه المحافظة".
فيديو.. أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون؟بدر العتيبي الخليج 365 2019-03-21
أظهر مقطع فيديو لأمير الرياض فيصل بن بندر، وهو يستفسر عن الموظفين أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج بقوله: "أنا شاهدت الحجر ولم أشاهد البشر، أريد أن أعيش بوسطهم".
وقال الأمير أثناء تفقده المبنى متوقفًا عند أحد المكاتب: "أنا لم أشاهد البشر؛ أريد مشاهدة البشر ليس الحجر.. لا لا ما يجوز، بالعكس أنا أعيش بوسطهم".
ووجه سؤالًا لأحد المتواجدين: أين هم -يعني الموظفين-؟ ليرد: "جزء منهم موجود الله يسلمك، وجزء مشى. فقال الأمير: "من المسؤول الذي أخرجهم؟ أريد معرفته، من هو؟ أعطوني اسمه. هذا لا يجوز".
وفي نهاية اللقاء قال مجيبًا عن هذه الفلسفة الإدارية وأهمية تواجد الموظفين على مكاتبهم: المثل يقول: "تحدث حتى أراك"، فكنت أتمنى أن يكون الموظفون على مكاتبهم حتى أناقشهم في كثير من الأمور التي تفيد هذه المحافظة".
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
05:54 PM
قال: شاهدت الحجر ولم أشاهد البشر
أظهر مقطع فيديو لأمير الرياض فيصل بن بندر، وهو يستفسر عن الموظفين أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج بقوله: "أنا شاهدت الحجر ولم أشاهد البشر، أريد أن أعيش بوسطهم".
وقال الأمير أثناء تفقده المبنى متوقفًا عند أحد المكاتب: "أنا لم أشاهد البشر؛ أريد مشاهدة البشر ليس الحجر.. لا لا ما يجوز، بالعكس أنا أعيش بوسطهم".
ووجه سؤالًا لأحد المتواجدين: أين هم -يعني الموظفين-؟ ليرد: "جزء منهم موجود الله يسلمك، وجزء مشى. فقال الأمير: "من المسؤول الذي أخرجهم؟ أريد معرفته، من هو؟ أعطوني اسمه. هذا لا يجوز".
وفي نهاية اللقاء قال مجيبًا عن هذه الفلسفة الإدارية وأهمية تواجد الموظفين على مكاتبهم: المثل يقول: "تحدث حتى أراك"، فكنت أتمنى أن يكون الموظفون على مكاتبهم حتى أناقشهم في كثير من الأمور التي تفيد هذه المحافظة".
، فيديو.. أمير الرياض أثناء افتتاحه مبنى بلدية الخرج: أين الموظفون؟ ،
المصدر : الخليج 365
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