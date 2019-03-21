، بعد 9 أيام من تنويمه.. خبير الطقس "كراني" يغادر المستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض

غادر خبير الأرصاد الجوية وأقدم مقدمي نشرات الطقس على التلفزيون السعودي "حسن كراني"، اليوم، المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.

وقال "حسن كراني" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": إنه ولله الحمد غادر مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم، بعد أن أجرى عدداً من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح؛ حيث لازم السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.

وعبّر "كراني" عن شكره وامتنانه لكل من زاره أو سأل عنه أثناء فترة وجوده في المستشفى، وما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية ويجزيهم خير الجزاء.

"الخليج 365" تهنئ "كراني" بعد تماثله للشفاء، داعيةً الله أن يحفظه من كل مكروه.