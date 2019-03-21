، بعد 9 أيام من تنويمه.. خبير الطقس "كراني" يغادر المستشفى ،

- 1/2
- 2/2
غادر خبير الأرصاد الجوية وأقدم مقدمي نشرات الطقس على التلفزيون السعودي "حسن كراني"، اليوم، المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.
وقال "حسن كراني" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": إنه ولله الحمد غادر مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم، بعد أن أجرى عدداً من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح؛ حيث لازم السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.
وعبّر "كراني" عن شكره وامتنانه لكل من زاره أو سأل عنه أثناء فترة وجوده في المستشفى، وما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية ويجزيهم خير الجزاء.
"الخليج 365" تهنئ "كراني" بعد تماثله للشفاء، داعيةً الله أن يحفظه من كل مكروه.
بعد 9 أيام من تنويمه.. خبير الطقس "كراني" يغادر المستشفىعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-21
غادر خبير الأرصاد الجوية وأقدم مقدمي نشرات الطقس على التلفزيون السعودي "حسن كراني"، اليوم، المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.
وقال "حسن كراني" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": إنه ولله الحمد غادر مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم، بعد أن أجرى عدداً من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح؛ حيث لازم السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.
وعبّر "كراني" عن شكره وامتنانه لكل من زاره أو سأل عنه أثناء فترة وجوده في المستشفى، وما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية ويجزيهم خير الجزاء.
"الخليج 365" تهنئ "كراني" بعد تماثله للشفاء، داعيةً الله أن يحفظه من كل مكروه.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
05:49 PM
تعرض لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض
غادر خبير الأرصاد الجوية وأقدم مقدمي نشرات الطقس على التلفزيون السعودي "حسن كراني"، اليوم، المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.
وقال "حسن كراني" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": إنه ولله الحمد غادر مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم، بعد أن أجرى عدداً من الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح؛ حيث لازم السرير الأبيض لمدة تسعة أيام.
وعبّر "كراني" عن شكره وامتنانه لكل من زاره أو سأل عنه أثناء فترة وجوده في المستشفى، وما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية ويجزيهم خير الجزاء.
"الخليج 365" تهنئ "كراني" بعد تماثله للشفاء، داعيةً الله أن يحفظه من كل مكروه.
، بعد 9 أيام من تنويمه.. خبير الطقس "كراني" يغادر المستشفى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 9 أيام من تنويمه.. خبير الطقس "كراني" يغادر المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.