نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس بمحافظة حريملاء التابعة لمنطقة الرياض، حكم القتل تعزيراً بحق وافد باكستاني الجنسية، أدين بتهريب كمية من المخدرات.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الوافد الباكستاني المدعو نور الرحمن قل فقير ألقي القبض عليه أثناء محاولته تهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، فأحيل للمحاكمة وحكم عليه بالقتل تعزيراً.
وأيد كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر بحقه شرعاً، وجرى تنفيذ القتل بحق الجاني المذكور اليوم الخميس 14 / 07 / 1440 هـ، في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حكم القتل تعزيراً في وافد باكستاني بحريملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.