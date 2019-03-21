تنفيذ حكم القتل تعزيراً في وافد باكستاني بحريملاء

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس بمحافظة حريملاء التابعة لمنطقة الرياض، حكم القتل تعزيراً بحق وافد باكستاني الجنسية، أدين بتهريب كمية من المخدرات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الوافد الباكستاني المدعو نور الرحمن قل فقير ألقي القبض عليه أثناء محاولته تهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، فأحيل للمحاكمة وحكم عليه بالقتل تعزيراً.

وأيد كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر بحقه شرعاً، وجرى تنفيذ القتل بحق الجاني المذكور اليوم الخميس 14 / 07 / 1440 هـ، في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض.