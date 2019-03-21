كتلة ربيعية شتوية قادمة.. حالة من عدم الاستقرار

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، حالة عدم استقرار تشهدها عدة مناطق. وقال اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر”: “كتلة ربيعية شتوية قادمة” بعون الله، عدم استقرار على الوسط، الشرق، شرق الشمال بسماء غائمة جزئيًّا، وحالة مطرية ونشاط سطحي، واحتمالية تدهور رؤية، وغائم جزئيًّا على القطاع الغربي مع فرصة ممطرة ورياح نشطة.

وتابع يقول: كتلة دافئة يتم تراجعها 24 مارس لاستقبال زائر ربيعي شتوي فجر 25 لبداية عدم استقرار عام.

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