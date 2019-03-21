«التقاعد»: الاستفادة من خدمة «الضم الحكومي» الإلكترونية مطلع أبريل

دعت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، عملاءها المشتركين الخاضعين لأحكام نظام التقاعد المدني أو العسكري، العائدين إلى العمل لمدة لا تزيد عن سنة، ممن كانت لديهم خدمة سابقة خاضعة لنظامَي التقاعد، وسبق تعويضهم عنها؛ إلى التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة، وطلب ضمها من خلال خدمة «الضم الحكومي» عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وذكر المدير العام لشؤون المشتركين بمؤسسة التقاعد عبدالله بن محمد الباحوث -في بيان نُشر عبر موقع المؤسسة الإلكتروني- أنه اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، سيتم الاستغناء كليًّا عن تقديم هذه الخدمة من خلال فروع المؤسسة، وسيتم حصرها على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

وأشار الباحوث إلى أنه تم توفير هذا الخدمة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة التي سبق التعويض عنها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عودته، إلى وظيفة خاضعة لنظامي التقاعد وفقًا لإحكام المادة (٣٢) من نظام التقاعد المدني، والمادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري.

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وأضاف المدير العام لشؤون المشتركين بمؤسسة التقاعد، أنه يتعين على المشترك التقدُّم من خلال الخدمات المؤسسة الإلكترونية، مرفِقًا صورة من قرار التعيين في الوظيفة الحالية، وقرار المباشرة، وصورة من الهوية الوطنية، ثم استكمال بقية الإجراءات اللازمة.

وأوضح الباحوث أن خطوة حصر هذه الخدمة على الخدمات الإلكترونية، يأتي ضمن خطة المؤسسة للتحول الرقمي في إطار خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٢، ومستهدفها الذي يسعى نحو التميز في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية مستقلة تتبع إداريًّا وزارة المالية، وتُعنَى بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين الذي عملوا في القطاعَيْن المدني والعسكري الحكوميَّيْن، كما تُعنَى بإدارة جميع شؤون التقاعد في المملكة، وتُطبِّق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية منذ أول نظام صدر عام 1364هـ حتى الآن.