مقرها الرياض.. إطلاق المنظمة الدولية للإبل بمشاركة 96 دولة

أُعلن، اليوم الخميس، عن تأسيس وإطلاق المنظمة الدولية للإبل -ومقرها الرياض- وتزكية الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيسًا لها لمدة خمسة أعوام.

وأوضح نادي الإبل -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إطلاق المنظمة الدولية للإبل، بمشاركة 96 دولة، واختيار الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيسًا للمنظمة.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل بالرياض، واعتماد محضر تأسيسها، واعتماد نظامها الأساسي وشعارها، وكذلك اعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين الأمين العام وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية العربية للإبل.

ووصل، أمس الأربعاء، ممثلون لـ96 دولة على مستوى العالم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، التي من خلالها سيتم اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل.