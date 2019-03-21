السعودية | وفاة الشاعرة لينا العجاجي المعروفة بـ”هتّان”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة الشاعرة لينا العجاجي المعروفة بـ”هتّان” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:38 مساءً, 21 مارس 2019 م
المناطق - الرياض
توفيت الشاعرة السعودية لينا العجاجي المعروفة “هتّان”، وقد تلقى الوسط الشعري هذا الخبر بحزن شديد حيث تفاعل الكثير من الشعراء والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ناعين الفقيدة بعبارات الحزن وداعين لها بالرحمة ولذويها بالصبر.
والشاعرة هتّان هي الأميرة لينا بنت عبدالله بن إبراهيم العجاجي، والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن المعتز بن سعود بن عبدالعزيز لديها من الأبناء ثلاثة “شقران – عهد – عذبة”، كتبت الشعر في سن مبكرة بإسم هتان واشتهرت به، ثم افصحت عن اسمها الحقيقي.
ولها مشاركات شعرية ونثرية في العديد من الصحف والمجلات، وقد تغنى ببعض قصائدها كبار الفنانين مثل طلال مداح – عبدالله الرويشد – عبدالمجيد عبدالله والفنانة نوال والعديد من الفنانين.
وصحيفة “المناطق” إذ تنقل هذا الخبر، تدعو الله جلّ وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إلبه راجعون.
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