شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 وافدين متهمون بجرائم سرقة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة منطقة القصيم 5 وافدين من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية ، في العقد الرابع من العمر ، لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة ، وتم ضبط بحوزتهم 45 بطارية خاصة بشبكات الاتصالات العامة.



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