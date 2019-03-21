شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمرتكبي جريمة سطو مسلح بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين ، بالعقدين الثالث والخامس من العمر ، لتورطهم بارتكاب جريمة سطو ، باستخدام مسدس ، على منزل بحي النسيم شرق العاصمة الرياض وسلب مبلغ 37,000 ريال، وتضبط بحوزتهم أقنعة للتخفي ومبالغ مالية وأجهزة جوال.



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