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صور.. حرس الحدود يوعي الطلبة وأصحاب الهمم وذوي الإعاقة بأضرار المخدرات
متابعات الخليج 365 - الجوف
بمتابعة من المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، أقامت قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف، فعاليات المعرض التوعوي الأمني للتعريف بأضرار ومكافحة المخدرات بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، واستمر لمدة يومين بمقر القيادة بالجوف.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف العميد ماجد بن محمد السالم أن هذا المعرض التوعوي هدف إلى التوعية بأضرار المخدرات ومكافحتها سواءً على الفرد أو المجتمع، مضيفاً بأن المعرض استهدف جميع منسوبي حرس الحدود وطلبة المدارس، وكذلك أصحاب الهمم وذوي الإعاقة السمعية.
وأبان أن المعرض تخلله إقامة العديد من المحاضرات التوعوية والعروض المرئية التي جسدت أضرار المخدرات بمشاركة عدد من المختصين في هذا المجال، وقد وجهت الدعوة لعدد من المدارس للمشاركة.
وثمن المتحدث الإعلامي تنفيذ مثل هذه المعارض التوعوية والإرشادية والوقائية، التي تعنى بالتنبيه والتحذير من أضرار المخدرات وآثارها السلبية والاجتماعية والصحية، مشيراً بأن هذه المعارض تأتي لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات والقطاعات الأمنية المختلفة.
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