صور.. صعق عامل في حريق غرفة التحكم بكهرباء المسيجيد

2019-03-21

متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_المسيجيد

أصيب عامل في حريق غرفة تحكم كهرباء بقرية المسيجيد في محافظة بدر.

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وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني :” تبلغنا عند الساعة ١٢:٢٩ من ظهر هذا اليوم الخميس عن حادث حريق بقرية المسيجيد التابعة لمحافظة بدر في غرفة التحكم بمحطة كهرباء المسيجيد”.

وأوضح انه تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني ونتج عنه إصابة أحد العاملين بالمحطة، باكستاني الجنسية، بحروق من الدرجة الثالثة نتيجة الصعق الكهربائي، وتم إخراجه ونُقل للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.