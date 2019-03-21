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2019-03-21 الإطاحة بـ3 مواطنين سلبوا 37 ألف ريال بعد سطو مسلح على منزل في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أطاحت شرطة الرياض بثلاثة مواطنين بعدما سلبوا 37 ألف ريال من منزل سطوا عليه باستخدام مسدس في الرياض.

وقال الأمن العام في بيان له: شرطة منطقة الرياض تقبض على ٣ مواطنين، بالعقدين الثالث والخامس من العمر، لتورطهم بارتكاب جريمة سطو، باستخدام مسدس، على منزل بحي النسيم شرق العاصمة الرياض وسلب مبلغ (37,000) ريال، وتضبط بحوزتهم أقنعة للتخفي ومبالغ مالية وأجهزة جوال.









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