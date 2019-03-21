حساب المواطن يحتفي بأمهات الموظفين في يوم الأم

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

في بادرة إنسانية وبمناسبة ⁧‫يوم الأم⁩ الذي يحتفل به العديد من الدول العربية، احتفى حساب متابعات الخليج 365 بأمهات الموظفين كونهن جزءاً من نجاح البرنامج.

وأظهرت صورة متداولة هدية من حساب متابعات الخليج 365 وبطاقة معايدة كُتبت عليها عبارات التهنئة للأم كونها جزءاً من نجاح البرنامج.

ويحتفل العديد من الدول اليوم الخميس 21 مارس بمناسبة يوم الأم أو ما يطلق عليه البعض عيد الأم وهو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق اليوم الأرقام التفصيلية بشأن إيداع الدفعة الـ16 من البرنامج والتي استقبلتها حسابات المواطنين المستفيدين يوم 10 مارس الجاري، حيث أفصحت الأرقام أن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي.

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ويواصل حساب متابعات الخليج 365 التسجيل في الدفعة الـ18 حتى موعد إيداع الدفعة الـ 17 في إبريل المقبل.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.