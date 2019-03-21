العنزي : مشاريع الرياض الكبرى ستخلق مجتمعاً صحياً نموذجياً

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي أن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- تمثل نقلة حضارية ستجعل من الرياض نموذجًا بين عواصم العالم.

وعبر د.العنزي عن بالغ امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظهما الله- على حرصهما في توفير بيئة صحية وآمنة وتحسين مستوى جودة الخدمات لسكان العاصمة.

وأشار د.العنزي إلى أن تلك المشاريع الكبرى ستجعل من العاصمة مثالًا يحتذى به من بين عواصم العالم، حيث إنها ستضم حديقة الملك سلمان، والتي تُعد أكبر حدائق مدن العالم، وزراعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال “مشروع الرياض آرت”.

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وأضاف د.العنزي أن مشروع المسار الرياضي سيسهم في زيادة ممارسي الرياضة، والحفاظ على الصحة العامة، والتي من شأنها خلق مجتمع صحي خالٍ من الأمراض والآفات، كأحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030.

ولفت د.العنزي إلى أن مدينة الملك سعود الطبية نظمت العديد من الفعاليات الخاصة في حث المجتمع على رياضة المشي، إِيمانًا منها بأهمية رياضة المشي ودورها في خلق مجتمع صحي، كما ستنظم خلال الفترة القادمة العديد من الحملات التوعوية خاصة بطلبة المدارس لحثهم على رياضة المشي.

وختم د.العنزي تصريحه داعيًا المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الحكيمة، ويديم علينا الأمن والاستقرار والنماء.